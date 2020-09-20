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إصابة 5 مدنين إثر سقوط مقذوف حوثي على إحدى القرى الحدودية بجازان

Time منذ 9 ساعات
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إصابة 5 مدنين إثر سقوط مقذوف حوثي على إحدى القرى الحدودية بجازان

جازان (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان، نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر (3) مركبات مدنية، وإصابة (5) مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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أحدث التعليقات

الرااااقي..
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
الرااااقي..
حسبنا الله ونعم الوكيل،،
الرااااقي..
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع امواات المسلمين يارب العالمين،،
الرااااقي..
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الرااااقي..
الله يعوضك،،

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