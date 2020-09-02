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إخوان ليبيا يسمحون لأردوغان بإرسال 5 آلاف مرتزق لسرقة واغتصاب شعبهم

Time منذ ساعة
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إخوان ليبيا يسمحون لأردوغان بإرسال 5 آلاف مرتزق لسرقة واغتصاب شعبهم

طرابلس (صدى):
كشف تقرير للبنتاغون "وزارة الدفاع الأمريكية"، تطورات الأزمة الليبية بين الأول من أبريل وآخر يونيو الماضيين، ملفتا إلى الأنشطة التركية في نقل المرتزقة إلى هذا البلد.

وذكر التقرير أن تركيا أرسلت ٥٠٠٠ مرتزق سوري في الفترة بين (١ ابريل الى ٣٠ يونيو) وبعضهم متطرفين وعلي صلة بتنظيمات ارهابية.

وأضاف التقرير أن المرتزقة من ذوي السوابق الإجرامية وأنهم إرتكبوا فظاعات وتعديات واعتداءات على المواطنين الليبيين، أكد أن غالبيتهم يفتقدون الى الخبرات القتالية والحدّ الأدنى من المعرفة العسكرية وأن الدافع لقدومهم هو الحصول على المال فقط.

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أحدث التعليقات

فبصل
اليماني. شغال وفيها هذه. يفترض. صلب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
للأخوان الي يعلقون فوق أرجو الأبتعاد عن التجريح حمدان رجل محترم ومتواضع ونحب نمزح معه بس مو بهاالأسلوب ارتقوا شوي بعباراتكم
زاير
اتحاش العريس 🏃‍♂️🏃‍♀️ المقروده.
abdul
" كشف الباحث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن حقيقة توريد لحم كلاب للمطاعم " . ما علاقة باحث في تخصصص المسرطنان عن صحة توريد لحم كلاب للمطاعم ؟ لماذا يحشر هذا الدكتور نفسه - اللي احترمه بجد - في شغل البلدية ؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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