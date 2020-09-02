إخوان ليبيا يسمحون لأردوغان بإرسال 5 آلاف مرتزق لسرقة واغتصاب شعبهم

طرابلس (صدى):
كشف تقرير للبنتاغون "وزارة الدفاع الأمريكية"، تطورات الأزمة الليبية بين الأول من أبريل وآخر يونيو الماضيين، ملفتا إلى الأنشطة التركية في نقل المرتزقة إلى هذا البلد.
وذكر التقرير أن تركيا أرسلت ٥٠٠٠ مرتزق سوري في الفترة بين (١ ابريل الى ٣٠ يونيو) وبعضهم متطرفين وعلي صلة بتنظيمات ارهابية.
وأضاف التقرير أن المرتزقة من ذوي السوابق الإجرامية وأنهم إرتكبوا فظاعات وتعديات واعتداءات على المواطنين الليبيين، أكد أن غالبيتهم يفتقدون الى الخبرات القتالية والحدّ الأدنى من المعرفة العسكرية وأن الدافع لقدومهم هو الحصول على المال فقط.