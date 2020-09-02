الأعداد السابقة للصحيفة

الكشف عن ملابسات فيديو الكلاب النافقة بالرياض

Time منذ ساعة
Views 2138
Comment 4
الكشف عن ملابسات فيديو الكلاب النافقة بالرياض

حمود العنزي (صدى):
كشفت أمانة الرياض، ملابسات المقطع المتداول للكلاب النافقة بالرياض.

وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه عمالة أحد مقاولي مشروع مكافحة الحيوانات الضالة بمدينة الرياض تنقل كلاب نافقة.

وأبانت أنها كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة.

وأشارت أمانة الرياض إلى أن إجراءات التخلص من الكلاب الضالة لا تتبع للأمانة إلا في حالة الضرورة، ومنها الكلاب العقور التي يصعب السيطرة عليها ويشكل وجودها خطراً على سلامة السكان.

وأوضحت أن معظم حالات التعامل مع الحيوانات الضالة يتم السيطرة عليها وتعقيمها وتحييد خطرها وإعادة إطلاقها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

فبصل
اليماني. شغال وفيها هذه. يفترض. صلب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
للأخوان الي يعلقون فوق أرجو الأبتعاد عن التجريح حمدان رجل محترم ومتواضع ونحب نمزح معه بس مو بهاالأسلوب ارتقوا شوي بعباراتكم
زاير
اتحاش العريس 🏃‍♂️🏃‍♀️ المقروده.
abdul
" كشف الباحث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن حقيقة توريد لحم كلاب للمطاعم " . ما علاقة باحث في تخصصص المسرطنان عن صحة توريد لحم كلاب للمطاعم ؟ لماذا يحشر هذا الدكتور نفسه - اللي احترمه بجد - في شغل البلدية ؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

أخر الأخبار

بالصورة..الأمير عبدالعزيز بن فهد يجري عملية جراحية
بالصورة..الأمير عبدالعزيز بن فهد يجري عملية جراحية
Time منذ 4 دقائق Views 1126
معلمة تنهي حياتها للتخلص من تعذيب زوجها لها
معلمة تنهي حياتها للتخلص من تعذيب زوجها لها
Time منذ 29 دقيقة Views 370
المغتصبون لـ «فتاة فيرمونت» أجبروها على تناول مخدر يُثير الرغبة الجنسية
المغتصبون لـ «فتاة فيرمونت» أجبروها على تناول مخدر يُثير الرغبة الجنسية
Time منذ ساعة Views 911
عبدالعزيز الغيامة : هذه تفاصيل ملعب الهلال الجديد
عبدالعزيز الغيامة : هذه تفاصيل ملعب الهلال الجديد
Time منذ ساعة Views 577
"زيادة أعداد المواطنين وتمكين المرأة".. تفاصيل تعديلات ‫نظام العمل
"زيادة أعداد المواطنين وتمكين المرأة".. تفاصيل تعديلات ‫نظام العمل
Time منذ ساعة Views 1991
عبدالعزيز الغيامة : من حق الشباب أن يرفض اسقاط اسم الصليهم من الكشوفات
عبدالعزيز الغيامة : من حق الشباب أن يرفض اسقاط اسم الصليهم من الكشوفات
Time منذ ساعة Views 287
5 دببه تفترس ذئب ومحاولة مستميته من قطيع الذئاب لإنقاذه
5 دببه تفترس ذئب ومحاولة مستميته من قطيع الذئاب لإنقاذه
Time منذ ساعة Views 625
إخوان ليبيا يسمحون لأردوغان بإرسال 5 آلاف مرتزق لسرقة واغتصاب شعبهم
إخوان ليبيا يسمحون لأردوغان بإرسال 5 آلاف مرتزق لسرقة واغتصاب شعبهم
Time منذ ساعة Views 1553
الكشف عن ملابسات فيديو الكلاب النافقة بالرياض
الكشف عن ملابسات فيديو الكلاب النافقة بالرياض
Time منذ ساعة Views 2138
شاهد.. أول صورة للفنان عايض القرني من عقد قرانه على هبة حسين
شاهد.. أول صورة للفنان عايض القرني من عقد قرانه على هبة حسين
Time منذ ساعة Views 2990