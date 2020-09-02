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الأهلي المصري يٌغرم كهربا مليون جنيه بعد اشتباكه مع زميله

Time منذ 18 دقيقة
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الأهلي المصري يٌغرم كهربا مليون جنيه بعد اشتباكه مع زميله

وكالات (صدى):
وقع النادي الأهلي المصري غرامة مالية على لاعبه محمود عبد المنعم " كهربا " بسبب مشاجرة حادة مع زميله محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، حيث قدرت الغرامة بمليون جنيه.

وتعود الواقعة عندما اشتبك كهربا مع حارس مرمى وقائد الفريق محمد الشناوي، مما دفع الأهلي لتوقيع غرامة مالية ضخمة ضد اللاعب، حيث تعرض كهربا لهجوم لاذع من جماهير الأهلي بسبب ما صدر منه تجاه أحد زملائه.

وبحسب المعلومات الواردة فإن كهربا يفتعل المشاكل مع زملائه في الفريق وكان أخرها بالأمس عندما تدخل قائد الفريق محمد الشناوي الذي طالبه بالهدوء، ولكنه سبه.

وتبين أن كهربا رفض استكمال المران وانفعل ثم عاد إلى النادي وتواصل مع مدير الكرة واعتذر له عما بدر منه.

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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حنين ماشاءالله😂 عندك الف سيارة وسيارة لو عندك كرسيدة وحالتك حاله كانك الحين قاعد تشوي الطير وحاط البيض في الثلاجة فطور بكره😜😜😜
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اليماني جزو راسه لولا مساعدته وتستره ماكان قدرت تسوي شي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بشري وش طلعت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام

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