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العراق يعلق على رغبته في استثناء من تخفيضات أوبك

Time منذ ساعة
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العراق يعلق على رغبته في استثناء من تخفيضات أوبك

وكالات (صدى):
قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، إن العراق ما زال ملتزما التزاما كاملا باتفاق خفض معروض أوبك+ النفطي، نافيا تقريرا إعلاميا سابقا بأنه يسعى للحصول على استثناء من اتفاق التخفيضات خلال الربع الأول من 2021.

وجاء في بيان المتحدث: ”وزارة النفط تنفي بشكل قاطع هذه الأخبار التي لا أساس لها، وتؤكد أن العراق، على العكس مما تم تداوله، سيظل ملتزما تماما بإعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك+ الذي أُبرم في شهر أبريل، وبآلية التعويض التي تم الاتفاق عليها في شهر يونيو".

وتابع أن التزام العراق بتخفيضات إنتاج النفط الحالية تجاوز 100% في أغسطس آب، وأنه ”سيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض في شهري أغسطس، وسبتمبر، عن فائض الإنتاج السابق الذي بلغ 850 ألف برميل يوميا"، بموجب اتفاق أوبك+.

وكانت صحيفة محلية نسبت في وقت سابق إلى وزير النفط إحسان عبد الجبار قوله إنه تحدث بخصوص استثناء مع وزراء نفط أعضاء رئيسيين في أوبك خلال ثلاثة اجتماعات منفصلة، في تصريحات بثتها أيضا وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة أوبك+، الإنتاج حاليا 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل؛، لدعم الأسعار في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالطلب.

وكان عبد الجبار قال الشهر الماضي إن العراق سيخفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا إضافية في كل من أغسطس وسبتمبر؛ للتعويض عن إنتاجه الزائد في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال متحدث وزارة النفط العراقية إنه إذا أخفق العراق في التعويض بشكل كامل بنهاية سبتمبر، فإنه سيطلب "تمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر نوفمبر".

وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تراقب مدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج وتسدي المشورة لتحالف أوبك+، اجتماعها التالي في 17 سبتمبر/ أيلول.

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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
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ياسلام

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