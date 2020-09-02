اعترافات خطيرة لأحد عناصر "القاعدة" بعد وقوعه في قبضة الجيش اليمني "فيديو" 

فهمي محمد (صدى):
رصد مقطع فيديو اعترافات خطيرة لأحد عناصر تنظيم القاعدة بعد وقوعه في قبضة الجيش اليمني وهو يقاتل في صفوف مليشيات الحوثي.
وقال أحد عناصر تنظيم القاعدة الذي يدعى موسى ناصر علي حسن الملحاني، إنه أُسر في محافظة الجوف وهو يقاتل في صفوف الميليشيات الحوثية.
وأضاف أنه أحد سكان حي مسيك في مدينة صنعاء، ولم يكمل تعليمة الأساسي، وانخرط مع الميليشيات الحوثية منذ العام 2017، وأُسر عندما تم وضعه مع مجموعة من المسلحين الحوثيين، على أحد الجبال بمنطقة الحزم.
وأوضح أن بعض أعضاء تنظيم القاعدة، انخرطوا مع الحوثيين ويقاتلون حاليًا في صفوفهم، ويعمل بعضهم في مقار للحوثيين في صنعاء وضواحيها.