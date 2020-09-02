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اعترافات خطيرة لأحد عناصر "القاعدة" بعد وقوعه في قبضة الجيش اليمني "فيديو" 

Time منذ 25 دقيقة
Views 1496
اعترافات خطيرة لأحد عناصر "القاعدة" بعد وقوعه في قبضة الجيش اليمني "فيديو" 

فهمي محمد (صدى):
رصد مقطع فيديو اعترافات خطيرة لأحد عناصر تنظيم القاعدة بعد وقوعه في قبضة الجيش اليمني وهو يقاتل في صفوف مليشيات الحوثي.

وقال أحد عناصر تنظيم القاعدة الذي يدعى موسى ناصر علي حسن الملحاني، إنه أُسر في محافظة الجوف وهو يقاتل في صفوف الميليشيات الحوثية.

وأضاف أنه أحد سكان حي مسيك في مدينة صنعاء، ولم يكمل تعليمة الأساسي، وانخرط مع الميليشيات الحوثية منذ العام 2017، وأُسر عندما تم وضعه مع مجموعة من المسلحين الحوثيين، على أحد الجبال بمنطقة الحزم.

وأوضح أن بعض أعضاء تنظيم القاعدة، انخرطوا مع الحوثيين ويقاتلون حاليًا في صفوفهم، ويعمل بعضهم في مقار للحوثيين في صنعاء وضواحيها.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍👍👍👍
احمد
هذا موظف عند النونو ولكن ان شاءالله ماجاء حرام يذهب هباء
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فكاك زنقااااات😂😂😂😂😂😂
ع. س. ع
محسومة بإذن الله للعميد مرعب البقراوية
ع. س. ع
انت يا ابو خرقة اللي العام الماضي ماكل تراب ويوم 24 نوفمبر حرمناك الغدا والوحدة حرمك العشاء وإذا انت ناسي افكرك وترى تقول تحكيم ومدري وش خلاص حتى جمهور الفقر ملو من هذي الكذبة وعارفين حقيقتكم المحزنة انكم يبي لكم سنة ضوئية للحاق بنصف بطولات الزعيم ولكن هيهات فليس الثرى كالثريا وعلى العموم لنا المنصات والبطولات ولكم البكاء والضجيج يا مخلفات وفظلات اوراوا

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