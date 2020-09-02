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الغذاء والدواء: الدراسة السريرية الخاصة باختبار فعالية الفحص السريع للكشف عن كورونا لم يوافق عليها

Time منذ 52 دقيقة
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الغذاء والدواء: الدراسة السريرية الخاصة باختبار فعالية الفحص السريع للكشف عن كورونا لم يوافق عليها

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنّ الدراسة السريرية التي أعلنت عنها إحدى الشركات حول الانتهاء من اختبار فعالية أجهزة الفحص السريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19) والمطور من شركة عالمية لم تُجزْ أو يُوافق عليها من قبل الهيئة -وهي الجهة المخولة نظاًما بإجازة الدراسات السريرية-.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يعد مخالفًا لما نصّت عليه لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية ومتطلبات الهيئة للدراسات السريرية للأجهزة والمنتجات الطبية التي تشترط الحصول على موافقة الهيئة مسبقًا قبل إجراء أي دراسة سريرية للأجهزة والمنتجات الطبية داخل المملكة؛ إذ تتطلب الموافقة تقديم ملف فني متكامل للجهاز أو المنتج الطبي، إضافة إلى موافقة لجنة أخلاقيات البحث المحلية المسجلة لدى اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأكدت الهيئة بأنّه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركة، مهيبةً بجميع القطاعات ذات العلاقة باتباع الإجراءات الرسمية في موافقات الدراسات السريرية، لضمان سلامة وكفاءة أداء الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ملا على يومه الموعود
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ملا على يومه الموعود

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