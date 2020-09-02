الأعداد السابقة للصحيفة

"بغلف" يقدم دعم مالي ضخم للنصر قبل موقعة الاتحاد

Time منذ 32 دقيقة
Views 1770
"بغلف" يقدم دعم مالي ضخم للنصر قبل موقعة الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
أعلن عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بغلف، اليوم الأربعاء، عن تقديممهدعمًا ماليًا جديدًا، إلى مجلس إدارة ناديه.

وغرد "بغلف" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "بكل الحب والتفاؤل.. لعالمي أسيا الأول.. الاستثنائي.. القاري.. فارس نجد.. كبير الرياض".

وتابع "بغلف": "يسعدني تقديم دعم بمبلغ 1500000 (مليون وخمسمائة ألف ريال) دعم لهذا الكيان الشامخ وقد تم تحويل المبلغ لحساب النادي".

تجدر الإشارة إلى أن النصر سيواجه الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ملا على يومه الموعود
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ملا على يومه الموعود

أخر الأخبار

مانشستر يونايتد يتعاقد مع فان دي بيك
مانشستر يونايتد يتعاقد مع فان دي بيك
Time منذ 7 دقائق Views 1205
القبض على شخص أحرق صراف آلي في نجران
القبض على شخص أحرق صراف آلي في نجران
Time منذ 13 دقيقة Views 1262
أمير الشرقية يوجه بمباشرة حالة الطفلة "كيان" في تخصصي الدمام
أمير الشرقية يوجه بمباشرة حالة الطفلة "كيان" في تخصصي الدمام
Time منذ 15 دقيقة Views 1342
بالصور.. شاب يحلق على ارتفاع شاهق باستخدام بالونات 
بالصور.. شاب يحلق على ارتفاع شاهق باستخدام بالونات 
Time منذ 28 دقيقة Views 244
"بغلف" يقدم دعم مالي ضخم للنصر قبل موقعة الاتحاد
"بغلف" يقدم دعم مالي ضخم للنصر قبل موقعة الاتحاد
Time منذ 32 دقيقة Views 1770
شاهد.. معلومات نادرة عن مدرسة تحضير البعثات في مكة  
شاهد.. معلومات نادرة عن مدرسة تحضير البعثات في مكة  
Time منذ 37 دقيقة Views 1382
المهاجم التونسي حسان المولهي يقترب من دوري المحترفين
المهاجم التونسي حسان المولهي يقترب من دوري المحترفين
Time منذ 45 دقيقة Views 1593
حقيقة اعتماد نظام جديد لرسوم لوحات السيارات
حقيقة اعتماد نظام جديد لرسوم لوحات السيارات
Time منذ 51 دقيقة Views 1989
الغذاء والدواء: الدراسة السريرية الخاصة باختبار فعالية الفحص السريع للكشف عن كورونا لم يوافق عليها
الغذاء والدواء: الدراسة السريرية الخاصة باختبار فعالية الفحص السريع للكشف عن كورونا لم يوافق عليها
Time منذ 52 دقيقة Views 1183
صورة تاريخية لخادم الحرمين وولي العهد أثناء مرحلة الابتدائية
صورة تاريخية لخادم الحرمين وولي العهد أثناء مرحلة الابتدائية
Time منذ 59 دقيقة Views 1899