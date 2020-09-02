"بغلف" يقدم دعم مالي ضخم للنصر قبل موقعة الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
أعلن عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بغلف، اليوم الأربعاء، عن تقديممهدعمًا ماليًا جديدًا، إلى مجلس إدارة ناديه.
وغرد "بغلف" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "بكل الحب والتفاؤل.. لعالمي أسيا الأول.. الاستثنائي.. القاري.. فارس نجد.. كبير الرياض".
وتابع "بغلف": "يسعدني تقديم دعم بمبلغ 1500000 (مليون وخمسمائة ألف ريال) دعم لهذا الكيان الشامخ وقد تم تحويل المبلغ لحساب النادي".
تجدر الإشارة إلى أن النصر سيواجه الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين