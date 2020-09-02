الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. معلومات نادرة عن مدرسة تحضير البعثات في مكة  

Time منذ 37 دقيقة
Views 1382
شاهد.. معلومات نادرة عن مدرسة تحضير البعثات في مكة  

مكة المكرمة (صدى):
تعتبر مدرسة تحضير البعثات في مكة المكرمة بداية التعليم الثانوي في المملكة والركيزة المهمة لابتعاث الطلبة للخارج آنذاك.

وأنشئت عام ١٣٣٥ هجريا في مكة، حيث تعد بداية إنشاء المدارس الثانوية في أنحاء المملكة.

و تميزت بمنهج خاص يتضمن عدد من العلوم لتحضير الطلبة للدراسة في الخارج، وقد أنشأتها مديرية المعارف وانتدب لها أساتذة من مصر.

وتوقف إيفاد المبتعثين مدة طويلة بسبب الجرب العالمية الثانية عادت إلى نشاطها عام ١٤٦١ هجريا، كما أرسلت أول بعثة من خريجي المدارس عام ١٣٤٦ هجريا.

وتهدف إلى إعداد الطلاب للالتحاق بالجامعات والمعاهد في الخارج، ومقرها الأول دار أحمد بوقري في حي المسفلة بمكة وانتقلت بعد ذلك حتى استقرت في حي العزيزية.

وتبين أن مدتها أربع سنوات للقسم العام وخمس سنوات للقسم الخاص، حيث تعرف الآن باسم مدرسة الملك عبدالعزيز الثانوية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ملا على يومه الموعود
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ملا على يومه الموعود

أخر الأخبار

مانشستر يونايتد يتعاقد مع فان دي بيك
مانشستر يونايتد يتعاقد مع فان دي بيك
Time منذ 7 دقائق Views 1200
القبض على شخص أحرق صراف آلي في نجران
القبض على شخص أحرق صراف آلي في نجران
Time منذ 13 دقيقة Views 1262
أمير الشرقية يوجه بمباشرة حالة الطفلة "كيان" في تخصصي الدمام
أمير الشرقية يوجه بمباشرة حالة الطفلة "كيان" في تخصصي الدمام
Time منذ 15 دقيقة Views 1342
بالصور.. شاب يحلق على ارتفاع شاهق باستخدام بالونات 
بالصور.. شاب يحلق على ارتفاع شاهق باستخدام بالونات 
Time منذ 28 دقيقة Views 244
"بغلف" يقدم دعم مالي ضخم للنصر قبل موقعة الاتحاد
"بغلف" يقدم دعم مالي ضخم للنصر قبل موقعة الاتحاد
Time منذ 32 دقيقة Views 1769
شاهد.. معلومات نادرة عن مدرسة تحضير البعثات في مكة  
شاهد.. معلومات نادرة عن مدرسة تحضير البعثات في مكة  
Time منذ 37 دقيقة Views 1382
المهاجم التونسي حسان المولهي يقترب من دوري المحترفين
المهاجم التونسي حسان المولهي يقترب من دوري المحترفين
Time منذ 45 دقيقة Views 1593
حقيقة اعتماد نظام جديد لرسوم لوحات السيارات
حقيقة اعتماد نظام جديد لرسوم لوحات السيارات
Time منذ 51 دقيقة Views 1989
الغذاء والدواء: الدراسة السريرية الخاصة باختبار فعالية الفحص السريع للكشف عن كورونا لم يوافق عليها
الغذاء والدواء: الدراسة السريرية الخاصة باختبار فعالية الفحص السريع للكشف عن كورونا لم يوافق عليها
Time منذ 52 دقيقة Views 1183
صورة تاريخية لخادم الحرمين وولي العهد أثناء مرحلة الابتدائية
صورة تاريخية لخادم الحرمين وولي العهد أثناء مرحلة الابتدائية
Time منذ 59 دقيقة Views 1899