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صورة تاريخية لخادم الحرمين وولي العهد أثناء مرحلة الابتدائية
منذ 59 دقيقة
1899
نايف السالم (صدى):
أظهرت صورة تاريخية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المرحلة الابتدائية.
وأوضح حساب "تاريخ آل سعود"، أن الصورة كانت في إحدى احتفالات مدارس الرياض.
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ملا على يومه الموعود
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ملا على يومه الموعود
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