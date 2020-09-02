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صورة تاريخية لخادم الحرمين وولي العهد أثناء مرحلة الابتدائية

Time منذ 59 دقيقة
Views 1899
صورة تاريخية لخادم الحرمين وولي العهد أثناء مرحلة الابتدائية

نايف السالم (صدى):
أظهرت صورة تاريخية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المرحلة الابتدائية.

وأوضح حساب "تاريخ آل سعود"، أن الصورة كانت في إحدى احتفالات مدارس الرياض.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ملا على يومه الموعود
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ملا على يومه الموعود

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