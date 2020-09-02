مانشستر يونايتد يتعاقد مع فان دي بيك

وكالات (صدى):
تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام الهولندي، بشكل رسمي.
وقال مانشستر في بيانًا رسميًا : إن ”الهولندي دوني فان دي بيك وقع على عقد مدته خمس سنوات، مع خيار التمديد لسنة أخرى“.
وذكرت تقارير وسائل إعلام بريطانية أن يونايتد دفع مبدئياً 35 مليون جنيه إسترليني (46.60 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً.
في حين قال دوني فان دي بيك: ”لا يمكنني البدء في شرح مدى روعة فرصة الانضمام إلى نادٍ له تاريخ مذهل، أود أن أشكر الجميع في أياكس، لقد نشأت هناك وسيكون لدي دائمًا علاقة خاصة مع النادي.