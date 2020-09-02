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الخضرة شكل من أشكال الشموخ لجبال فيفا بجازان
منذ 7 دقائق
125
1
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله ، منظر رائع ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون ولاشك ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
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