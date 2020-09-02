«كيال» في أول تعليق بعد بدء مهمته بالأهلي: «لا أعلم ماذا يخبئ لي الغد»

نواف السالم (صدى):
أكد طارق كيال بعد توليه مهمة الإشراف على كرة القدم بالنادي الأهلي رسميًا، على أنه يشعر بالتفاؤل.
وقال "كيال" في أول تعليق له بعد توليه مهامه رسميا، عبر "تويتر" : "بسم الله وبحمده بدأت بالإشراف على كرة القدم بنادينا الحبيب، ولا أعلم ماذا يخبئ لي الغد، ولكني خبأت له التفاؤل والإخلاص وبالله التوفيق والاجتهاد".
وكان طارق كيال قد تولى منصب المشرف العام على كرة القدم خلفًا للأمير منصور بن مشعل الذي تقدم باستقالته مؤخرًا، بسبب ظروفه الصحية.
وعقد "كيال" أمس اجتماعًا باللاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق قبل بداية الحصة التدريبية، وطالبهم بمضاعفة الجهد خلال المرحلة الهامة المقبلة.