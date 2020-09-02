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بالفيديو.. طالب أمريكي يتحدث عن الأشياء المدهشة التي أعجبته في المملكة 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. طالب أمريكي يتحدث عن الأشياء المدهشة التي أعجبته في المملكة 

علي القحطاني (صدى):
أشاد طالب أمريكي في المملكة بتنوع الثقافات وكرم الضيافة، لافتا إلى الأشياء التي أعجبته في المملكة ومنها التنوع في الأكلات وطيبة الناس وكرمهم.

وأضاف الطالب:" هناك شيئ لاحظته على مدار الخمس سنوات الماضية هي الرقمنة وسرعة التحول الرقمي في المملكة لجعل الخدمات على تنوعها وتعددها في متناول الجميع بشكل سهل وميسر ".

ولفت إلى أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والخطوات الكبيرة التي خطتها هذه الوزارة لجعل  التعامل مع المحاكم أمرا سهلا وميسرا للغاية لشخص قادم من الولايات المتحدة.

وأبان الطالب:" أخبرني صديق وهو محامي بأن القضايا يمكنها أن تحل في المحاكم خلال شهر نظرا لأن الخطوات كلها متوفرة إلكترونيا لكل من الإدعاء والمتهمين وتقوم بتقديم الأوراق إلكترونيا ويتم عمل وكالة إلكترونية والقيام بالتحويلات إلكترونيا وكل ما تحتاجه هو الدخول على نظام " ناجز ".

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله ، منظر رائع ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون ولاشك ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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