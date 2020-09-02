الأعداد السابقة للصحيفة

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسمو نائب أمير دولة الكويت ولي العهد

Time منذ ساعة
Views 1569
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسمو نائب أمير دولة الكويت ولي العهد

الرياض (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية إلى أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.

وسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال استقباله لسموه اليوم في قصر السيف.

ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

عقب ذلك بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واستعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله ، منظر رائع ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون ولاشك ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

الخضرة شكل من أشكال الشموخ لجبال فيفا بجازان
الخضرة شكل من أشكال الشموخ لجبال فيفا بجازان
Time منذ 6 دقائق Views 102
موسى الخنيزي: الحكم بالإعدام على خاطفة الدمام سيمنع حدوث هذه الجرائم
موسى الخنيزي: الحكم بالإعدام على خاطفة الدمام سيمنع حدوث هذه الجرائم
Time منذ 6 دقائق Views 1277
شاب يعتدي على فتاة بالضرب ويُكمل جرائمه بقتل شخصين (فيديو)
شاب يعتدي على فتاة بالضرب ويُكمل جرائمه بقتل شخصين (فيديو)
Time منذ 17 دقيقة Views 194
هيئة النقل: انتهت تجاوزات مكاتب تأجير السيارات (فيديو)
هيئة النقل: انتهت تجاوزات مكاتب تأجير السيارات (فيديو)
Time منذ 25 دقيقة Views 1408
تطورات جديدة في قضية مدير أعمال هيفاء وهبي المتهم بالنصب عليها 
تطورات جديدة في قضية مدير أعمال هيفاء وهبي المتهم بالنصب عليها 
Time منذ 28 دقيقة Views 1195
ولي العهد يهنئ رئيس الحكومة التونسية الجديدة هشام المشيشي
ولي العهد يهنئ رئيس الحكومة التونسية الجديدة هشام المشيشي
Time منذ 35 دقيقة Views 1323
شاهد.. هطول أمطار غزيرة وصواعق قوية في المدينة المنورة
شاهد.. هطول أمطار غزيرة وصواعق قوية في المدينة المنورة
Time منذ 39 دقيقة Views 1643
شمس الكويتية تطل على جمهورها بإطلالة مختلفة
شمس الكويتية تطل على جمهورها بإطلالة مختلفة
Time منذ 43 دقيقة Views 1347
تحذير لقائدي المركبات من أمطار الطائف
تحذير لقائدي المركبات من أمطار الطائف
Time منذ 54 دقيقة Views 1519
طبيب يوضح .. لماذا لا يسمن الآسيوين رغم أكلهم للرز بكثرة
طبيب يوضح .. لماذا لا يسمن الآسيوين رغم أكلهم للرز بكثرة
Time منذ 56 دقيقة Views 567