شاهد.. هبوط مرعب لطائرات مقاتلة على طريق سريع

كييف (صدى):
وثق فيديو لحظات مروعة لهبوط مقاتلات على طريق سريع في كييف بأوكرانيا.
وكانت مقاتلات سلاح الجو الأوكراني تتدرب على عمليات الهبوط الصعبة والاضطرارية على مدرج غير مخصص للهبوط على الطرق السريعة، كجزء من مناورات الهبوط في حالات الطوارئ.
وأظهر الفيديو ار طائرتان مقاتلتان وهما تحاولان الهبوط على طريق "M06" السريع، فتخطئ إحداهما حساب نقطة الهبوط الصحيحة، حتى كادت أن تهبط على رؤوس الأفراد وسيارات الشرطة.
ومقاتلة "سوخوي سو-27" فقد اصطدمت بإحدى إشارات المرور، وخلعتها من العمود، ثم التصقت اللوحة الحديدية بجزء من الطائرة، وهو ما كاد أن ينتهي بكارثة مميتة.