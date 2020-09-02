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شاهد.. هبوط مرعب لطائرات مقاتلة على طريق سريع

Time منذ 12 دقيقة
Views 387
شاهد.. هبوط مرعب لطائرات مقاتلة على طريق سريع

كييف (صدى):
وثق فيديو لحظات مروعة لهبوط مقاتلات على طريق سريع في كييف بأوكرانيا.

وكانت مقاتلات سلاح الجو الأوكراني تتدرب على عمليات الهبوط الصعبة والاضطرارية على مدرج غير مخصص للهبوط على الطرق السريعة، كجزء من مناورات الهبوط في حالات الطوارئ.

وأظهر الفيديو ار طائرتان مقاتلتان وهما تحاولان الهبوط على طريق "M06" السريع، فتخطئ إحداهما حساب نقطة الهبوط الصحيحة، حتى كادت أن تهبط على رؤوس الأفراد وسيارات الشرطة.

ومقاتلة "سوخوي سو-27" فقد اصطدمت بإحدى إشارات المرور، وخلعتها من العمود، ثم التصقت اللوحة الحديدية بجزء من الطائرة، وهو ما كاد أن ينتهي بكارثة مميتة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله رب العالمين كل شي من الله طيب ارسلوا النتيجة قبل أذان العصر بس الأمور سهاله
ابو قصي
هذا الجبل ذهب ضحيته الكثير من الارواح عقبة الصماء اكثر تعقيدا من طرق هذا الجبل وتم عمل حواجز رغم ضيق الطريق لماذا لا تقوم المواصلات بعمل زيارات ميدانية واعتماد ميزانيات للاماكن الجبلية
ابو قصي
هذا الجبل ذهب ضحيته الكثير من الارواح عقبة الصماء اكثر تعقيدا من طرق هذا الجبل وتم عمل حواجز رغم ضيق الطريق لماذا لا تقوم المواصلات بعمل زيارات ميدانية واعتماد ميزانيات للاماكن الجبلية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
أبو محمد
يارب احفظها والله يهدي اهلها اخاف ان لا تكمل عامها السادس فالعين حق .

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