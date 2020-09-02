تعليق والد أحد الشهداء على الحكم الصادر ضد منفذي هجوم الدالوة الإرهابي " فيديو "

عادل الحربي (صدى):
رصد مقطع فيديو مجلس المصطفى في الدالوة المعروف بحسينية المصطفى أي المكان الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي عام 1436 هجريا.
ومن جانبه، علق الشيخ حبيب المطاوع والد أحد الشهداء على الأحكام الصادرة ضد منفذي هجوم الدالوة الإرهابي بالأحساء، قائلا:" كنا على يقين أن هذه الأحكام ستصدر لأن الحكومة تحقق العدالة وتلاحق المجرمين في كل مكان ".
وأضاف المطاوع خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" لم يأمن هؤلاء المجرمين العقوبة وبالتالي سيكونوا عبرة لغيرهم ودرس عملي لهم"، موجها الشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد.
وكانت المحكمة الجزائية أصدرت عدد من الأحكام القضائية الابتدائية حول قضية هجوم الدالوة ومنها السجن 25 عاما لثلاثة متهمين ومنعهم من السفر، كما أعلنت المحكمة الجزائية عن إصدار حد الحرابة على 7 من المتهمين.