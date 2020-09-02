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تعليق والد أحد الشهداء على الحكم الصادر ضد منفذي هجوم الدالوة الإرهابي " فيديو "

Time منذ 27 دقيقة
Views 1613
تعليق والد أحد الشهداء على الحكم الصادر ضد منفذي هجوم الدالوة الإرهابي " فيديو "

عادل الحربي (صدى):
رصد مقطع فيديو مجلس المصطفى في الدالوة المعروف بحسينية المصطفى أي المكان الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي عام 1436 هجريا.

ومن جانبه، علق الشيخ حبيب المطاوع والد أحد الشهداء على الأحكام الصادرة ضد منفذي هجوم الدالوة الإرهابي بالأحساء، قائلا:" كنا على يقين أن هذه الأحكام  ستصدر لأن الحكومة تحقق العدالة وتلاحق المجرمين في كل مكان ".

وأضاف المطاوع خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" لم يأمن هؤلاء المجرمين العقوبة وبالتالي سيكونوا عبرة لغيرهم ودرس عملي لهم"، موجها الشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد.

وكانت المحكمة الجزائية أصدرت عدد من الأحكام القضائية الابتدائية حول قضية هجوم الدالوة ومنها السجن 25 عاما لثلاثة متهمين ومنعهم من السفر،  كما أعلنت المحكمة الجزائية عن إصدار حد الحرابة على 7 من المتهمين.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله رب العالمين كل شي من الله طيب ارسلوا النتيجة قبل أذان العصر بس الأمور سهاله
ابو قصي
هذا الجبل ذهب ضحيته الكثير من الارواح عقبة الصماء اكثر تعقيدا من طرق هذا الجبل وتم عمل حواجز رغم ضيق الطريق لماذا لا تقوم المواصلات بعمل زيارات ميدانية واعتماد ميزانيات للاماكن الجبلية
ابو قصي
هذا الجبل ذهب ضحيته الكثير من الارواح عقبة الصماء اكثر تعقيدا من طرق هذا الجبل وتم عمل حواجز رغم ضيق الطريق لماذا لا تقوم المواصلات بعمل زيارات ميدانية واعتماد ميزانيات للاماكن الجبلية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
أبو محمد
يارب احفظها والله يهدي اهلها اخاف ان لا تكمل عامها السادس فالعين حق .

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