شاهد.. جولة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية وأسرته في جدة وأبها  

علي القحطاني (صدى):
زار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكشفيلي، المملكة بصحبة أسرته للاطلاع على حملة صيف السعودية " تنفس ".
وناقش وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب مع بولوليكشفيلي مستقبل السياحة والجهود المحلية والعالمية المبذولة لتعافي القطاع بعد جائحة كورونا.
وقام وزير السياحة باصطحاب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية خلال جولة شملت جدة التاريخية وعدد من المتاحف والمنتجعات الساحلية، والمواقع السياحية والتراثية في أبها.
واستعرضا الخطط المستقبلية لتطوير المنطقة سياحيا، حيث أشاد بولوليكشفيلي على ما تتميز به جدة وأبها من مقومات سياحية رائعة، وطبيعة ومناخ جاذبَين للسياح.