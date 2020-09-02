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وزير الرياضة يوجه بإضافة ملعبين رديفين بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز
منذ 57 دقيقة
1537
نواف السالم (صدى):
وجّه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بإضافة ملعبين رديفين بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمنطقة عسير.
كما وجه وزير الرياضة، بإضافة ملعب رديف بمقر منشأة نادي أبها، والسماح لنادي ضمك بإضافة ملاعب رديفة.
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله رب العالمين كل شي من الله طيب ارسلوا النتيجة قبل أذان العصر بس الأمور سهاله
ابو قصي
هذا الجبل ذهب ضحيته الكثير من الارواح عقبة الصماء اكثر تعقيدا من طرق هذا الجبل وتم عمل حواجز رغم ضيق الطريق لماذا لا تقوم المواصلات بعمل زيارات ميدانية واعتماد ميزانيات للاماكن الجبلية
ابو قصي
هذا الجبل ذهب ضحيته الكثير من الارواح عقبة الصماء اكثر تعقيدا من طرق هذا الجبل وتم عمل حواجز رغم ضيق الطريق لماذا لا تقوم المواصلات بعمل زيارات ميدانية واعتماد ميزانيات للاماكن الجبلية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
أبو محمد
يارب احفظها والله يهدي اهلها اخاف ان لا تكمل عامها السادس فالعين حق .
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