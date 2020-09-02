اجتماع قريب بين وكيل أعمال غاريث بيل وإدارة ريال مدريد لبحث مستقبل اللاعب

وكالات (صدى):
قالت تقارير بأن اجتماع قريب بين جوناثان ووكيل أعمال الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد، وإدارة النادي لمناقشة مستقبل اللاعب بين صفوف الميرنغي خلال الفترة القادمة.
وتابعت التقارير بأن ريال مدريد يرغب في التخلص من خدمات بيل الذي يتقاضى 17 مليون يورو سنويا.
وأوضحت بأن ريال مدريد سيلتقي مع وكيل بيل لمناقشة ما يفكر فيه اللاعب وما يريده خلال الفترة المقبلة، بحسب صحيفة ”كواترو" مردفة بأن بيل أخبر الإدارة برغبته في عدم الرحيل عن النادي ويسعى لإكمال عقده، الذي ينتهي في يونيو 2022، حتى لو كان عليه البقاء في المدرجات.