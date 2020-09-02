"تداول": السماح للوافدين بالإستثمار المباشر في أدوات الدين

الرياض (صدى):
وافقت هيئة السوق المالية على السماح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالإستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة ، وذلك تماشياً لبرنامج " تطوير القطاع المالي " وتشجيعاً للمستثمرين .
ويمكن أيضاً للأشخاص الإعتباريين "كيانات ،أو مؤسسات ،أو شركات " بالإستثمار المباشر في أدوات الدين .
بينما لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية مالم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة.
كما لا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه.