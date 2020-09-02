القبض على 3 مقيمين تورطوا بسرقة بطاريات ومولد كهربائي في حائل

حائل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة حائل اليوم الاربعاء ، من القبض على ثلاثة مقيمين تورطوا بسرقة بطاريات ومولد كهربائي تقدّر قيمتها بـ 200 ألف ريال.
ومن جانبه ، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية، أسفرت - بفضل من الله - عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، تورطوا بسرقة (14) بطارية ومولد كهربائي تعود لأبراج عدد من شركات اتصالات بقيمة تقدر بـ ( 200 ) ألف ريال.
وتم استعادة المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.