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القبض على 3 مقيمين تورطوا بسرقة بطاريات ومولد كهربائي في حائل

Time منذ 12 دقيقة
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القبض على 3 مقيمين تورطوا بسرقة بطاريات ومولد كهربائي في حائل

حائل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة حائل اليوم الاربعاء ، من القبض على ثلاثة مقيمين تورطوا بسرقة بطاريات ومولد كهربائي تقدّر قيمتها بـ 200 ألف ريال.

ومن جانبه ، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية، أسفرت - بفضل من الله - عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، تورطوا بسرقة (14) بطارية ومولد كهربائي تعود لأبراج عدد من شركات اتصالات بقيمة تقدر بـ ( 200 ) ألف ريال.

وتم استعادة المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قصوا اياديهم ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عفى ومن حقه ان يعفو
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله لايوفقه
ابو محمد 😎 ✍️
ماهي ناسية الهشيمه ياقليل الشيمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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