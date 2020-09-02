بالفيديو.. مختص ينصح بالإستثمار في الفضة ويؤكد: أرباحها أعلى من الذهب !

الرياض (صدى):
نصح مختص في سوق الفضة بالإستثمار في الفضة مؤكداً أن أرباحها أعلى بكثير من الذهب .
وأكد الخبير في برنامج " الراصد " على قناة الإخبارية أن من اشترى فضة في بداية أزمة كورونا حقق ارباح بنسبة 100 % بينما من اشترى ذهب حقق أرباح بنسبة 20 % .
وأضاف أن سعر الفضة والذهب تأثر بأزمة كورونا والعوامل الإقتصادية وكان شراء الفضة في بداية الأزمة فرصة كبيرة لتحقيق أرباح لكن المشكلة كانت في حالة الإغلاق في المملكة ومع ذلك فلا زالت الفرصة سامحة .
وعرض بعض المشغولات من الذهب والألماس حيث كانت متطابقة إلى حد كبير مما يجعل "الفضة " من أفضل معادن الزينة ذات السعر المنخفض .