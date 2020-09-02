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وثيقة مسربة تكشف تلقي مسؤول بحزب العدالة التنمية لرشوة بـ 65 مليون دولار من قطر

Time منذ 31 دقيقة
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وثيقة مسربة تكشف تلقي مسؤول بحزب العدالة التنمية لرشوة بـ 65 مليون دولار من قطر

أنقرة (صدى):
كشفت وثيقة مسربة من المخابرات التركية أن عضواً بارزاً في حكومة حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم في تركيا ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية.

كشفت وثيقة مسربة بأن عضوا بارزا في حكومة حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من مخابرات قطر

وقالت الوثيقة بأن المسؤول التركي، أحمد بيرات كونكار المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان قد تواصل سراً مع ضابط مخابرات قطري لتلقي الأموال، قبل أسبوع من مناقشة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، للاتفاق الذي سمح بنشر القوات التركية في قطر التي نشرها، اليوم الأربعاء، موقع ”نورديك مونيتور“.

وجرى الكشف عن واقعة التواصل بشأن الرشوة، من خلال شهادة الأدميرال سنان سورير، الذي كان مسؤولا عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي، والمعروف رسميا باسم إدارة الأركان العامة لتقييم التحليل الاستخباراتي الأول، وكانت الرشوة بغرض استعجال قطر للحماية العسكرية التركية ، تمت الموافقة على الاتفاقية في اللجنة بأغلبية أصوات حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم، وتمت الموافقة على الاتفاقية أيضًا في الجمعية العامة في 19 مارس 2015 كقانون رقم 6633 .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قصوا اياديهم ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عفى ومن حقه ان يعفو
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله لايوفقه
ابو محمد 😎 ✍️
ماهي ناسية الهشيمه ياقليل الشيمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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