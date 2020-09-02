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صورة من بريدة قبل 46 سنة تقريبا.. كم هى عظيمة تلك الأم
منذ 26 دقيقة
542
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
قصوا اياديهم ..
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عفى ومن حقه ان يعفو
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله لايوفقه
ابو محمد 😎 ✍️
ماهي ناسية الهشيمه ياقليل الشيمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
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