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مؤسسة النقد ترصد مكالمات ورسائل احتيالية تحمل اسمها وتناشد الجميع بالحذر

Time منذ 45 دقيقة
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مؤسسة النقد ترصد مكالمات ورسائل احتيالية تحمل اسمها وتناشد الجميع بالحذر

الرياض (صدى):
أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنها رصدت خلال الفترة الماضية العديد من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، التي تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال استخدام اسم مؤسسة النقد، وإشعاره بوجود مبالغ مالية أو حقوق لدى المؤسسة.

وتؤكد المؤسسة أهمية الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن ممارسات الاحتيال المالي والمصرفي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات الشخصية والسرية للأشخاص المستهدفين؛ لسلب أموالهم أو استغلال حساباتهم البنكية في تمرير عمليات غير نظامية.

وتأمل المؤسسة، حرصاً على سلامة التعاملات المالية وعملاء المؤسسات المالية؛ أخذ المعلومات من القنوات الرسمية للجهات المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قصوا اياديهم ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عفى ومن حقه ان يعفو
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله لايوفقه
ابو محمد 😎 ✍️
ماهي ناسية الهشيمه ياقليل الشيمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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