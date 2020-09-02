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"سامسونج" تطلق هاتفها الجديد القابل للطي 18 سبتمبر الجاري

Time منذ 52 دقيقة
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"سامسونج" تطلق هاتفها الجديد القابل للطي 18 سبتمبر الجاري

وكالات (صدى):
أطلقت شركة "سامسونج" الكورية هاتفها الجديد القابل للطي " Galaxy Z Fold " الذي يتميز بتصميم محسن وقدرات متعددة المهام، ويعد هذا الهاتف المنتظر، وهو الثالث من نوعه القابل للطي، الذي سيتم طرحه في حوالي 40 دولة، في 18 سبتمبرالجاري .

ويعد الهاتف الجديد هو الأغلى في تاريخ “سامسونغ”، إذ سيصل سعره في بريطانيا إلى 1799 جنيها إسترلينيا "نحو 2400 دولار" ويدعم شبكات الجيل الخامس، بشاشة مقاس 7.6 بوصة عند فتحها، مع وجود شاشة غطاء بمقاس 6.2 بوصة، كما تدعم شاشته الرئيسية معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بحركات وانتقالات أكثر سلاسة.

ويتم تزويد الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية تبلغ دقتها 12 ميغابيكسل، وعدسة 12 ميغابيكسل فائقة الاتساع، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 12 ميغابيكسل، كما يحتوي الجهاز أيضًا على كاميرا بدقة 10 ميغابيكسل فوق الشاشة الرئيسية، وكذلك على شاشة الغلاف، وذاكرة وصول عشوائي يبلغ ذاكرة تخزينه الداخلية 256 غيغابايت، مع بطارية بسعة 4500 مللي أمبير.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قصوا اياديهم ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عفى ومن حقه ان يعفو
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله لايوفقه
ابو محمد 😎 ✍️
ماهي ناسية الهشيمه ياقليل الشيمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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