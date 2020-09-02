قرارات مثيرة لنادي الهلال بالتخلي عن ثلاثي قلب دفاعه وضم عطيف رسميا

نواف السالم (صدى):
قررت إدارة الهلال التخلص من الثلاثي "قلب الدفاع" لديها في قرارات مثيرة من مجلس إدارة النادي ، برئاسة فهد بن نافل وذلك قبل استئناف بطولة دوري آسيا.
وكشفت تقارير بأن إدارة الهلال، قررت التخلص "عبدالله الحافظ، والظهير الأيمن أمير كردي، والمهاجم السوري عمر خربين" وهم ثلاثي "قلب دفاع الفريق وذلك بشكل نهائي، في الميركاتو الصيفي الحالي وفقًا لصحيفة "البلاد".
فيما أعلنت تقارير أخرى ضم نادي الهلال، اللاعب الدولي عبدالله عطيف، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، إلى القائمة الآسيوية، بشكل رسمي، ، ويأتي ذلك على الرغم من عدم حصول اللاعب، على التصريح الطبي، الذي يسمح له بالعودة إلى المباريات، بعد تعرضه لإصابة قطع الرباط الصليبي.