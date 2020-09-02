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ضبط مقيم مخالف لنظام العمل اتخذ مقر سكنه عيادة للأسنان بالرياض

Time منذ 44 دقيقة
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ضبط مقيم مخالف لنظام العمل اتخذ مقر سكنه عيادة للأسنان بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاربعاء، من ضبط مقيم مخالف لنظام العمل اتخذ مقر سكنه عيادة للأسنان.

وفي التفاصيل، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم باكستاني الجنسية في العقد الخامس من العمر، مخالفٍ لنظام العمل، ثبت تورطه باتخاذ شقته السكنية مقرًا ( لعيادة أسنان ).

وضبط بها تجهيزات ومستلزماتٍ وأدوية طبية، حيث تم تحريزها وتسليمها للجهة المختصة بوزارة الصحة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

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واضح*** وصريح***
بالتوفيق لنادي القلعة عشاق ومحبين..
كان زمان
شكله قذر ...
بندر الحربي
ايووه.. وبعدين
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمة خبيثة ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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