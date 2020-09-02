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والد ميسي: بقاء ابني في برشلونة صعب جدًا

Time منذ ساعة
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والد ميسي: بقاء ابني في برشلونة صعب جدًا

وكالات (صدى):
خطف ‏خورخي والد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأضواء في برشلونة، اليوم الأربعاء، بعد وصوله من الأرجنتين لبدء التفاوض حول مصير ابنه مع النادي الكتالوني.

وأكد والد ميسي، أن بقاء ابنه في برشلونة صعب جداً، فيما تترقب إدارة نادي مانشستر سيتي ما سيسفر عنه الاجتماع المقرر عقده بين مسؤولي برشلونة ووالد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وترغب إدارة السيتي في معرفة الظروف التي ستحيط بمغادرة ميسي ملعب كامب نو، سواء برحيله مجانًا، وهو أمر غير مرجح، أو بسعر محدد يتوصل إليه الطرفان؛ فيما يريد الدولي الأرجنتيني ارتداء قميص الفريق السماوي، لوجود مجموعة من الأشخاص الذين يعرفهم عن قرب، أبرزهم مواطنه سيرجيو أجويرو والمدرب الإسباني بيب جوارديولا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مجرمة خبيثة ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الى الأم
كان زمان
هههههههههههههههههـ
واضح*** وصريح***
تهانينا ياباشة..
علي مجرشي
انا فريقي فحط 20 واخذها 3 مرات وانت فريق ولا مره اخذها

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