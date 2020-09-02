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"ترامب" يتغزل في "ميلانيا": الجميع يحب أسلوبها ورقيها ورشاقتها

Time منذ ساعة
Views 1731
"ترامب" يتغزل في "ميلانيا": الجميع يحب أسلوبها ورقيها ورشاقتها

واشنطن (صدى):
دافع الرئيس الأمريكي " ترامب " عن قرينته ميلانيا بعد حملة الإنتقادات التي طالتها بعد خطابها الأخير أمام الحزب الوطني للحزب الجمهوري بسبب عدم إتقانها اللغة الإنجليزية .

وقال " ترامب " في تصريحاته له ببرنامج " فوكس نيوز " حول حاذبيتها للناخبات : إنهم يحبونها ، ويحبون أسلوبها ، ورقيها ، ورشاقتها .

وأضاف : اعتقد أنها ألقت خطاباً لا يصدق وعلينا أن نفهم أنها ليست لغتها الأولى .

وقال : كم عدد الأشخاص الذين يمكنهم المجئ لإلقاء خطاب أمام العالم .. لقد قامت بأمر رائع .

وكانت " ميلانيا " قد واجهت انتقادات حادة بسبب عدم إتقانها الإنجليزية ، كما أثارت إعجاب البعض بعد حديثها عن متضرري " كورونا " وأحداث الإحتجاجات على مقتل " جورج فلويد " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مجرمة خبيثة ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الى الأم
كان زمان
هههههههههههههههههـ
واضح*** وصريح***
تهانينا ياباشة..
علي مجرشي
انا فريقي فحط 20 واخذها 3 مرات وانت فريق ولا مره اخذها

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