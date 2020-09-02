"ترامب" يتغزل في "ميلانيا": الجميع يحب أسلوبها ورقيها ورشاقتها

واشنطن (صدى):
دافع الرئيس الأمريكي " ترامب " عن قرينته ميلانيا بعد حملة الإنتقادات التي طالتها بعد خطابها الأخير أمام الحزب الوطني للحزب الجمهوري بسبب عدم إتقانها اللغة الإنجليزية .
وقال " ترامب " في تصريحاته له ببرنامج " فوكس نيوز " حول حاذبيتها للناخبات : إنهم يحبونها ، ويحبون أسلوبها ، ورقيها ، ورشاقتها .
وأضاف : اعتقد أنها ألقت خطاباً لا يصدق وعلينا أن نفهم أنها ليست لغتها الأولى .
وقال : كم عدد الأشخاص الذين يمكنهم المجئ لإلقاء خطاب أمام العالم .. لقد قامت بأمر رائع .
وكانت " ميلانيا " قد واجهت انتقادات حادة بسبب عدم إتقانها الإنجليزية ، كما أثارت إعجاب البعض بعد حديثها عن متضرري " كورونا " وأحداث الإحتجاجات على مقتل " جورج فلويد " .