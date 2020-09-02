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نائب تركي لوزير داخلية "أردوغان": أنت "زعيم عصابة" و "حامي المغتصبين" !

Time منذ ساعة
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نائب تركي لوزير داخلية "أردوغان": أنت "زعيم عصابة" و "حامي المغتصبين" !

وكالات (صدى):
أثارت واقعة اعتداء مريبة على نائب تركي معارض فضائح وزارة الداخلية التركية التي تمارس "البلطجة " على المعارضين لتكميم أفواههم .

ووصف النائب المعارض ضحية الإعتداء وزير الداخلية التركي بـ " زعيم العصابة " ، فيما ألقت الشرطة القبض على ثلاثة شاركوا في الإعتداء وتم إحالتهم لمحكمة اسطنبول .

وجاءت واقعة الإعتداء بعد اعتراض النائب على الإفراج عن " موسى صف " ضابط متهم بإغتصاب فتاة انتحرت بعد الواقعة ، وفقاً للعربية .

وقال النائب المعارض بعد خروجه من المستشفى ظهر الإثنين : لست وزيراً بل زعيم عصابة .. تركيا تعيش في مجتمع اغتصاب وانت حامي المغتصبين ، ليثر سخط أكبر عليه من قبل الرأي العام .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مجرمة خبيثة ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الى الأم
كان زمان
هههههههههههههههههـ
واضح*** وصريح***
تهانينا ياباشة..
علي مجرشي
انا فريقي فحط 20 واخذها 3 مرات وانت فريق ولا مره اخذها

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