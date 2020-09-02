نائب تركي لوزير داخلية "أردوغان": أنت "زعيم عصابة" و "حامي المغتصبين" !

وكالات (صدى):
أثارت واقعة اعتداء مريبة على نائب تركي معارض فضائح وزارة الداخلية التركية التي تمارس "البلطجة " على المعارضين لتكميم أفواههم .
ووصف النائب المعارض ضحية الإعتداء وزير الداخلية التركي بـ " زعيم العصابة " ، فيما ألقت الشرطة القبض على ثلاثة شاركوا في الإعتداء وتم إحالتهم لمحكمة اسطنبول .
وجاءت واقعة الإعتداء بعد اعتراض النائب على الإفراج عن " موسى صف " ضابط متهم بإغتصاب فتاة انتحرت بعد الواقعة ، وفقاً للعربية .
وقال النائب المعارض بعد خروجه من المستشفى ظهر الإثنين : لست وزيراً بل زعيم عصابة .. تركيا تعيش في مجتمع اغتصاب وانت حامي المغتصبين ، ليثر سخط أكبر عليه من قبل الرأي العام .