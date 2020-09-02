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القيادة تهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما

Time منذ 3 ساعات
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القيادة تهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقيتي تهنئة لفخامة السيد اليساندرو مانشيني وفخامة السيدة غراتسيا زافراني الحاكمان العامان لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي تهنئة لفخامة السيد اليساندرو مانشيني وفخامة السيدة غراتسيا زافراني الحاكمان العامان لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

رابح قالط العرماني
حقكم الهلال قصدي الدلال يفحط طول عمره واخرتها بدفع الرباعي يكفيك اول عالمي من الانديه السعوديه يلعب في دوري أبطال العالم هو النصر هو النصر ولا انت معروف بالهلال
وافي
رحمة الله عليهم وعار كل مسؤل وسوف يسأل ولي الامر عنهم امام الله
نايف الشمري
سبحان الله يالهذا الكبير الذي الكل يحاربه ولاكنه العالمي رغم انوفهم يظل العالمي كبيرهم
وافي
هؤلا الذين انسلختم من دينكم لأرضائهم لعنة الله عليهم وعلى كل مطبل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله عليها

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