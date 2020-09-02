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إضافة خاصية جديدة في تويتر بالمملكة لمتابعة التريندات

Time منذ ساعة
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إضافة خاصية جديدة في تويتر بالمملكة لمتابعة التريندات

الرياض (صدى):
بدأ تطبيق "تويتر" العمل على إضافة خصائص جديدة، للكشف عن أسباب تداول بعض الموضوعات "الترند" في المملكة والإمارات ومصر، حيث سيتم بدءًا من اليوم تثبيت تغريدة توضيحية على بعض المواضيع المتداولة "الترندات" بهدف تزويد المستخدمين بنظرة معمّقة حول الموضوع المتداول على الفور وسبب تداوله.

ويمكن رؤية التغريدات التوضيحية بالمواضيع المتداولة على تويتر عبر نظامي iOS وAndroid في الوقت الحالي، كما تعتزم الشركة نقل الميزة إلى موقع تويتر في وقت قريب.

وستتوفر تلك الخاصية في كل من السعودية ومصر والإمارات وسيكون الوصف باللغة العربية، كما ستتوافر في الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا وفرنسا والهند وآيرلندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مجرمة خبيثة ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الى الأم
كان زمان
هههههههههههههههههـ
واضح*** وصريح***
تهانينا ياباشة..
علي مجرشي
انا فريقي فحط 20 واخذها 3 مرات وانت فريق ولا مره اخذها

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