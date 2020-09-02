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تغطية المحولات الكهربائية بسواتر جمالية في الدمام

Time منذ 58 دقيقة
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تغطية المحولات الكهربائية بسواتر جمالية في الدمام

الدمام (صدى):
عملت بلدية وسط الدمام، على إضافة سواتر بأشكال جمالية على المحولات الكهربائية، ضمن مبادرة تحسين المشهد البصري، ومعالجة التشوهات؛ حيث سيتم تركيب «الأسوار التجميلية» لـ 100 محول كهرباء، بمساحة 6000 متر مربع.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أنه يأتي مع مراعاة التصاميم المعمارية والجمالية الموحدة على أن تأخذ الطابع التراثي في المنطقة التاريخية بوسط مدينة الهفوف.

وأشار إلى أن البلدية ستعمل على أكثر من 15 موقعا لمحولات كهربائية تم رصدها في نطاق وسط الدمام، التي سيتم وضع سواتر عليها ضمن الخطة المستقبلية لمعالجة التشوهات البصرية.

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أحدث التعليقات

رابح قالط العرماني
حقكم الهلال قصدي الدلال يفحط طول عمره واخرتها بدفع الرباعي يكفيك اول عالمي من الانديه السعوديه يلعب في دوري أبطال العالم هو النصر هو النصر ولا انت معروف بالهلال
وافي
رحمة الله عليهم وعار كل مسؤل وسوف يسأل ولي الامر عنهم امام الله
نايف الشمري
سبحان الله يالهذا الكبير الذي الكل يحاربه ولاكنه العالمي رغم انوفهم يظل العالمي كبيرهم
وافي
هؤلا الذين انسلختم من دينكم لأرضائهم لعنة الله عليهم وعلى كل مطبل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله عليها

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