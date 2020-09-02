«بي إيه سيستمز» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة بي إيه سيستمز بالمملكة باب التقديم على وظائف هندسية وفينة شاغرة للمواطنين والمقيمين من حملة الدبلوم والبكالوريوس ، للعمل بالرياض والطاف ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- قائد الدعم الفني " الرياض " .
2- مشرف فني ميكانيكي / التايفون " الطائف " .
3- مشرف فني إلكترونيات الطيران / النايفون " الطائف " .
4- مشرف فني تسليح / التايفون " الطائف " .
وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة الشركة أنه متاح من تاريخ 1 / سبتمبر 2020 م ، ويمكن معرفة التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا .