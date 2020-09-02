الأعداد السابقة للصحيفة

13 مليون دولار رشاوي للحصول على جوازات المادة 17 والكويت تستعد لسحبها

Time منذ ساعة
Views 1649
13 مليون دولار رشاوي للحصول على جوازات المادة 17 والكويت تستعد لسحبها

خالد الظفيري (صدى):
كشفت تقارير بأن الكويت تستعد لسحب جوازات المادة 17 من حملتها المقيمين بصورة غير قانونية، والمعروفين بإسم "البدون"، والتي حصلوا عليها مقابل رشاوى وصلت لـ13 مليون دولار.

وأوضحت التقارير بأن الهدف من سحب الجوازات هو عملية تقنين منحها، مشيرة إلى ربط قسم جوازات المادة 17 مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، لتنظيم بعض الإجراءات المتعلقة بهم، بحسب صحيفة ”الجريدة“ الكويتية

وكشفت الجوازات الكويتية بأن هذا الإجراء والتوجه لسحب هذه الجوازات عقب أكثر من شهر على الكشف عن معاملات مشبوهة متعلقة بإصدار نحو 1500 جواز من المادة 17 لأفراد من ”البدون“ مقابل تلقي رشاوى بقيمة 4 ملايين دينار (أكثر من 13 مليون دولار)، حيث تراوح سعر الجواز الواحد بين ألفين وثلاثة آلاف دينار، بحسب وجهة السفر“.

Time واتساب

أحدث التعليقات

رابح قالط العرماني
حقكم الهلال قصدي الدلال يفحط طول عمره واخرتها بدفع الرباعي يكفيك اول عالمي من الانديه السعوديه يلعب في دوري أبطال العالم هو النصر هو النصر ولا انت معروف بالهلال
وافي
رحمة الله عليهم وعار كل مسؤل وسوف يسأل ولي الامر عنهم امام الله
نايف الشمري
سبحان الله يالهذا الكبير الذي الكل يحاربه ولاكنه العالمي رغم انوفهم يظل العالمي كبيرهم
وافي
هؤلا الذين انسلختم من دينكم لأرضائهم لعنة الله عليهم وعلى كل مطبل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله عليها

أخر الأخبار

غاز النيتروجين الأفضل في تعبئة إطارات السيارات
غاز النيتروجين الأفضل في تعبئة إطارات السيارات
Time منذ 22 دقيقة Views 1138
غلطة سراي يغري الهلال والنصر بتسهيلات لضم «بلهندة»
غلطة سراي يغري الهلال والنصر بتسهيلات لضم «بلهندة»
Time منذ 28 دقيقة Views 1407
المسند: توقعات بتشكل السحب الممطرة على عدد من مناطق المملكة اليوم
المسند: توقعات بتشكل السحب الممطرة على عدد من مناطق المملكة اليوم
Time منذ 33 دقيقة Views 1345
أحمد فلوكس يفاجئ جمهوره بعودته لزوجته الأولى
أحمد فلوكس يفاجئ جمهوره بعودته لزوجته الأولى
Time منذ 37 دقيقة Views 1251
شاب يتجرد من ملابسه ويسيء للدين الإسلامي أمام المارة في بلد عربي
شاب يتجرد من ملابسه ويسيء للدين الإسلامي أمام المارة في بلد عربي
Time منذ 43 دقيقة Views 272
حقيقة استثناء رجال الأعمال ورؤساء الشركات من تعليق السفر دولياً
حقيقة استثناء رجال الأعمال ورؤساء الشركات من تعليق السفر دولياً
Time منذ 47 دقيقة Views 1578
«البلح» ينهي حياة مسن بطريقة مروعة
«البلح» ينهي حياة مسن بطريقة مروعة
Time منذ 52 دقيقة Views 423
تغطية المحولات الكهربائية بسواتر جمالية في الدمام
تغطية المحولات الكهربائية بسواتر جمالية في الدمام
Time منذ 58 دقيقة Views 1622
«بي إيه سيستمز» تعلن عن وظائف شاغرة
«بي إيه سيستمز» تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1385
"رولز رويس "بطرح سيارتها "الشبح" تحاول انعاش مبيعاتها وتوجهها لعالم الأعمال
"رولز رويس "بطرح سيارتها "الشبح" تحاول انعاش مبيعاتها وتوجهها لعالم الأعمال
Time منذ ساعة Views 1274