13 مليون دولار رشاوي للحصول على جوازات المادة 17 والكويت تستعد لسحبها

خالد الظفيري (صدى):
كشفت تقارير بأن الكويت تستعد لسحب جوازات المادة 17 من حملتها المقيمين بصورة غير قانونية، والمعروفين بإسم "البدون"، والتي حصلوا عليها مقابل رشاوى وصلت لـ13 مليون دولار.
وأوضحت التقارير بأن الهدف من سحب الجوازات هو عملية تقنين منحها، مشيرة إلى ربط قسم جوازات المادة 17 مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، لتنظيم بعض الإجراءات المتعلقة بهم، بحسب صحيفة ”الجريدة“ الكويتية
وكشفت الجوازات الكويتية بأن هذا الإجراء والتوجه لسحب هذه الجوازات عقب أكثر من شهر على الكشف عن معاملات مشبوهة متعلقة بإصدار نحو 1500 جواز من المادة 17 لأفراد من ”البدون“ مقابل تلقي رشاوى بقيمة 4 ملايين دينار (أكثر من 13 مليون دولار)، حيث تراوح سعر الجواز الواحد بين ألفين وثلاثة آلاف دينار، بحسب وجهة السفر“.