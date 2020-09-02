بالفيديو.. لقطة طريفة في سقوط لاعبين بإحدى مباريات دوري الدرجة الأولى

نواف السالم (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن لقطة طريفة خلال مباراة نادي الجيل وضيفه الثقبة التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الأسبوع الـ34 من منافسات دوري الدرجة الأولى.
وأظهر الفيديو، أحد لاعبي الثقبة وهو يقفز للحصول على كرة عالية مع أحد لاعبي الجيل، وبعد الكرة المشتركة، سقط اللاعب الأول على الأرض ليقترب منه الثاني، ليقوم لاعب الثقبة برفع منافسه عاليا فوق رأسه قبل أن يسقطه أرضا.
وشبه المتابعون تلك اللقطة الطريفة بأنها جاءت على طريقة أبطال المصارعة الحرة، فيما انتهت المباراة بفوز الجيل بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الثقبة عند 50 نقطة في المرتبة السابعة.