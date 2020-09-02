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بالفيديو.. لقطة طريفة في سقوط لاعبين بإحدى مباريات دوري الدرجة الأولى

Time منذ ساعة
Views 1855
بالفيديو.. لقطة طريفة في سقوط لاعبين بإحدى مباريات دوري الدرجة الأولى

نواف السالم (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن لقطة طريفة خلال مباراة نادي الجيل وضيفه الثقبة التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الأسبوع الـ34 من منافسات دوري الدرجة الأولى.

وأظهر الفيديو، أحد لاعبي الثقبة وهو يقفز للحصول على كرة عالية مع أحد لاعبي الجيل، وبعد الكرة المشتركة، سقط اللاعب الأول على الأرض ليقترب منه الثاني، ليقوم لاعب الثقبة برفع منافسه عاليا فوق رأسه قبل أن يسقطه أرضا.

وشبه المتابعون تلك اللقطة الطريفة بأنها جاءت على طريقة أبطال المصارعة الحرة، فيما انتهت المباراة بفوز الجيل بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الثقبة عند 50 نقطة في المرتبة السابعة.

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أحدث التعليقات

رابح قالط العرماني
حقكم الهلال قصدي الدلال يفحط طول عمره واخرتها بدفع الرباعي يكفيك اول عالمي من الانديه السعوديه يلعب في دوري أبطال العالم هو النصر هو النصر ولا انت معروف بالهلال
وافي
رحمة الله عليهم وعار كل مسؤل وسوف يسأل ولي الامر عنهم امام الله
نايف الشمري
سبحان الله يالهذا الكبير الذي الكل يحاربه ولاكنه العالمي رغم انوفهم يظل العالمي كبيرهم
وافي
هؤلا الذين انسلختم من دينكم لأرضائهم لعنة الله عليهم وعلى كل مطبل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله عليها

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