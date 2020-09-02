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السيسي مرشح لنيل جائزة نوبل للسلام

Time منذ ساعة
Views 1574
السيسي مرشح لنيل جائزة نوبل للسلام

القاهرة (صدى):
أعلن رئيس برلمانات شمال إفريقيا، مصطفى الجندي، اليوم الأربعاء، عن ترشيح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان، ورئيس مجلس السيادة السوداني لجائزة نوبل للسلام.

وجاء ذلك بعد توقيعهم اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة، الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث يعد الاتفاق مرحلة جديدة وخطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والسلام وإنهاء 17 عاما من الحرب الأهلية في السودان.

وفي السياق نفسه، أكد النائب مصطفى الجندي، أن برلمانات شمال إفريقيا ترحب بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لجائزة نوبل للسلام على جهودهم الكبيرة لإحلال السلام داخل السودان.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
الصحة غاليه واجد عند ابو خدود ورديه ..
ابو عمار
اوكي
خبير زمانه
للاسف مايتابع مشاهير السويشا ميديا الا السفهاء والمراهقين وناقصي العقل ... نعرف الصح من الخطأ بدون هذه الاشكال السيئه اللتي تبحث عن المال والشهره على حساب السذج

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