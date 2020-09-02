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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

شيخين
لية كم عمرة عشان يقدريغتصب هاذا العدد من البنات اي اغتصاب واي كلام فاضي اصلا عنهكم طلع ٥٠٠ريال تجيك سريع سريع بلاكذب
QLQ
... بعد الترقيم بشرايح يعرفون عزيز راعي الدينصور اقصد البعير وين يسرح ويمرح والعداد يحسب بالمتر ولا عزا لصحاب الخرفان الله يعز الحكومة وقفت في طريق الرعي الجائر وما يترتب عليه من مخالفات
ابو محمد البلوي
اللهم لا شماته اتركم عنكم الشماته في الناس وقولوا الله لا يبتلينا فاللي يشمت احتمال يدخل السجن في يوم من الايام
ابو عمار
هههههههههههههههههههه صدق الاهبل انه مزيون ومجبوره فيه ولم يعرف ان احتضانها له مجرد حركه لسرقته
ابو عمار
ليه متى صار الحب والزواج بالقوه يا اهبل . البنت ما تبي تشوف وجهك القبيح وهي حره تختار من يناسبها ولا تريد اموالك

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