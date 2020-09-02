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" الخطوط السعودية " توضح شروط السماح بنقل العائدين إلى المملكة

Time منذ 8 ساعات
Views 3929
" الخطوط السعودية " توضح شروط السماح بنقل العائدين إلى المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت الخطوط السعودية عن شروطها للسماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة عبر أسطولها ومتطلبات للسفر إلى 25 دولة.

واشترطت الخطوط السعودية إلزام ضيوفها بتعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقًا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.

كما اشترطت أن يخضع جميع الضيوف للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام، داعية الجميع إلى تثبيت تطبيقي "تطمن" و"توكلنا" والتسجيل فيهما.

وتضمنت الشروط تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من وصول الراكب، ومراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فورًا على 937 في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.

واشترطت أيضًا الدخول على تطبيق " تطمن" والقيام بالتقييم الصحي اليومي، مطالبة باتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
الصحة غاليه واجد عند ابو خدود ورديه ..
ابو عمار
اوكي
خبير زمانه
للاسف مايتابع مشاهير السويشا ميديا الا السفهاء والمراهقين وناقصي العقل ... نعرف الصح من الخطأ بدون هذه الاشكال السيئه اللتي تبحث عن المال والشهره على حساب السذج

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