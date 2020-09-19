زوجات وأبناء أبواق الإخوان يتبرأون منهم: " بالنسبة لنا نكرة "

القاهرة (صدى):
أكد أقارب وأصدقاء عدد من مذيعي القنوات الإخوانية الموجهة، تبرأهم منهم، مشددين على أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم.
وكانت عائلة الإخواني المصري الهارب محمد ناصر المذيع بقناة " مكلمين " الإخوانية، قد أعلنت تبرؤها منه، رافضين الطريق الذي يسير فيه، والعمل بقنوات الإخوان من أجل المال فقط لا غير، مؤكدين أنهم لا يريدون التواصل معه.
كما تبرأت ابنه " محمد شومان " أحد الفنانين الهاربين من مصر إلى تركيا بعد عزل محمد مرسي، المعروفين بتأييده، منه، معلنة أنها وأشقائها يريدون حذف اسمه من هوياتهم الشخصية، قائلة: " بالنسبة لنا هو نكرة ".
وفي السياق ذاته تبرأت أسرة مذيع قناة " الشرق " الإخوانية معتز مطر، وتقدموا بدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.