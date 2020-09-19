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زوجات وأبناء أبواق الإخوان يتبرأون منهم: " بالنسبة لنا نكرة "

Time منذ 14 دقيقة
Views 1363
زوجات وأبناء أبواق الإخوان يتبرأون منهم: " بالنسبة لنا نكرة "

القاهرة (صدى):
أكد أقارب وأصدقاء عدد من مذيعي القنوات الإخوانية الموجهة، تبرأهم منهم، مشددين على أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم.

وكانت عائلة الإخواني المصري الهارب محمد ناصر المذيع بقناة " مكلمين " الإخوانية، قد أعلنت تبرؤها منه، رافضين الطريق الذي يسير فيه، والعمل بقنوات الإخوان من أجل المال فقط لا غير، مؤكدين أنهم لا يريدون التواصل معه.

كما تبرأت ابنه " محمد شومان " أحد الفنانين الهاربين من مصر إلى تركيا بعد عزل محمد مرسي، المعروفين بتأييده، منه، معلنة أنها وأشقائها يريدون حذف اسمه من هوياتهم الشخصية، قائلة: " بالنسبة لنا هو نكرة ".

وفي السياق ذاته تبرأت أسرة مذيع قناة " الشرق " الإخوانية معتز مطر، وتقدموا بدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ، ما اراد الله هلااكه بسبب الرساله ..
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ،،، .. اللهم انصر جنود الحرمين الشريفين وسدد رميهم ، واهلك الحوثيين بما شئت.. اللهم آمين..
مفكر
نحن في زمن السخرية لمن طلب "الحلال"، والإعجاب لمن طلب التحرر و"الانحلال" !! نحن في زمن مقلوب فعلا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله عليهاا ، جمبازيه نمبر ون ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله عليهاا ، جمبازيه نمبر ون ..

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