شاهد.. الاتحاد الأسيوي يرفض مشاركة البريك والفرج بالمران رغم سلبية العينة

ماجد محمد (صدى):
رفض اتحاد الكرة الأسيوي انضمام محمد البريك وسلمان الفرج لتدريبات الهلال اليوم رغم سلبية المسحة التي أجريت لهم .
وكان أشار محللون رياضيون عبر قناة "الكأس" إلى أنه يتم مشاركة المصابين بعد سلبية الفحص الذي يتم إجراؤه بعد مرور 7 أيام فقط من الفحص الإيجابي، وهو ما ينطبق الأن على الفرج والبريك.
ومن جانبه علق الإعلامي صالح الحناكي قائلا : "تعنت غير مقبول من الإتحاد الآسيوي .. لايقبل تأجيل مباريات الهلال .. ولايقبل بدخول الفرج والبريك في التدريبات رغم سلبية عيناتهم.. بحجة الإحترازات.. في وقت يجبر الفريق على مخالطة الفرق الاخرى .. كل هذه محاولات لإجبار الهلال على الإنسحاب .. !!".