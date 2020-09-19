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شاهد.. الاتحاد الأسيوي يرفض مشاركة البريك والفرج بالمران رغم سلبية العينة

Time منذ 54 دقيقة
Views 2124
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شاهد.. الاتحاد الأسيوي يرفض مشاركة البريك والفرج بالمران رغم سلبية العينة

ماجد محمد (صدى):
رفض اتحاد الكرة الأسيوي انضمام محمد البريك وسلمان الفرج لتدريبات الهلال اليوم رغم سلبية المسحة التي أجريت لهم .

وكان أشار محللون رياضيون عبر قناة "الكأس" إلى أنه يتم مشاركة المصابين بعد سلبية الفحص الذي يتم إجراؤه بعد مرور 7 أيام فقط من الفحص الإيجابي، وهو ما ينطبق الأن على الفرج والبريك.

ومن جانبه علق الإعلامي صالح الحناكي قائلا : "تعنت غير مقبول من الإتحاد الآسيوي .. لايقبل تأجيل مباريات الهلال .. ولايقبل بدخول الفرج والبريك في التدريبات رغم سلبية عيناتهم.. بحجة الإحترازات.. في وقت يجبر الفريق على مخالطة الفرق الاخرى .. كل هذه محاولات لإجبار الهلال على الإنسحاب .. !!".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يسهلها من عنده
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماجستير وتشتغل حارس أمن،، مثل القطو الي يجلس على بيض ينتظر الين مايفقس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
متى يعود الحضور خلوا عن بعد وغيره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
متى يعود الحضور خلوا عن بعد وغيره
Alaa k s b
يعني بالله مالقيتو خبر مناسب ومفيد تنشرونه غير هذا فعلا تفاهة من الي نشر المقطع ونزله بصدى

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