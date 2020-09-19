«ابن مساعد» يحسم الجدل حول إصابة الهلال بسبب حفل التتويج

نواف السالم (صدى):
شهدت الأيام الماضية العديد من الأقاويل غير المستندة على دلائل حول تسبب حفل التتويج بالدوري في إصابة لاعبي الهلال بفيروس كورونا الجديد.
وكان سعود كرير نفى بعد إعلان إصابته أن يكون حفل التتويج سببًا في إصابتهم؛ مؤكدًا أن الجميع كانت نتائجهم سلبية.
ومن جانبه رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد في السياق ذاته على أحد القائلين إن حفل التتويج كان بدون إجراءات احترازية وتسبب في هذه الأزمة.
وقال رئيس نادي الهلال السابق الذي حضر التتويج: "الله يحفظك أنا ممن وجه لي دعوة لحضور التتويج وما أعلمه أن جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري عملوا تحليل قبل مباراة التتويج وكانت النتائج سلبية وكذلك من دُعوا .. أنا عملت تحليل قبل حضوري للتويج وعملت تحليل البارحة أيضًا والنتيجة بحمد الله سلبية".