"توبة ترامب" شرط وزير الخارجية الإيراني للتفاوض مع أمريكا

واشنطن (صدى):
أوضح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده ستتفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال دفع الأخير مئات المليارات كتعويضات للخسائر التي فقدتها إيران جراء العقوبات عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو 2018.
وأضاف ظريف خلال حواره مع القناة الأولى للتلفزيون الإيراني:" يجب على ترامب أن يتوب ويدفع تعويضات ثم يعود إلى طاولة الاتفاق النووي، ويعوض الشعب الإيراني مئات المليارات التي خسرها، وإذا فعل ذلك يمكنه العودة للتفاوض مع إيران على مدار 24 ساعة في اليوم ، لكنه لا يستطيع ".
وحول حديثه عن إعلان ترامب إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران في غضون أسبوع في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، قال ظريف:" هذه التصريحات يستخدمها ترامب لأغراض دعائية انتخابية“، مضيفًا:“لا فرق بالنسبة لإيران من سيفوز في انتخابات أمريكا ترامب أو غيره، المهم هو السلوك الأمريكي ".