الجابر ينتقد تعنت الاتحاد الأسيوي ضد الهلال: «صمتهم مُعيب و غير منطقي»

ماجد محمد (صدى):
هاجم سامي الجابر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بعد تعنته مع نادي الهلال ورفض تأجيل أي من مبارياته مع ازدياد حالات الأصابة بين لاعبيه بفيروس كورونا حتى وصل إلى 25 لاعب وإداري.
وغرد سامي الجابر معبرًا عن استنكاره من موقف الاتحاد قائلا : "صمت الاتحاد الاسيوي وعدم البحث عن حلول معيب جداً ..نعم يهمنا الهلال لحصوله على حقوقه بالتنافس على هذه النسخة بحظوظ متساوية مع الآخرين ".
وقال : "الاتحاد الاسيوي يعامل الاندية بالتساوي وهذا المطلوب لكن عليه ان يهتم بمصير مسابقاته واثبات انهم على قدر من المسئولية لايجاد حلول لمثل هذه الظروف"
وأضاف "الجابر" : "محاولة الربط بين حالة انسحاب فريق الوحدة الامارتي و رفض الاتحاد الاسيوي مطالبة بالتأجيل و مطالبة الهلال بالانسحاب و الضغط على الاتحاد الاسيوي لعدم ايجاد حل غير منطقية مطلقاً".
وتابع : "الهلال حضر كما هو مجدول من قبل الاتحاد الاسيوي وشارك بقائمة ناقصة في اولى المباريات و تزايد عدد الاصابات و الفريق في ضيافة الاتحاد الاسيوي الذي يفترض ان يتحرك ليس لاستثناء الهلال و محاباته بل لضمان استمرار البطولة و للمحافظة على سمعته كاتحاد قادر على ايجاد الحلول".
واستكمل: "الاتحاد الاسيوي ليس مطالب باحترام حامل اللقب بل باحترام عدالة المنافسة و ضمان الفرص المتساوية لمن حضر لاكمال مشواره في البطولة".