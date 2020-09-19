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إصابة 5 مدنين إثر سقوط مقذوف حوثي على إحدى القرى الحدودية بجازان

Time منذ 40 دقيقة
Views 1485
إصابة 5 مدنين إثر سقوط مقذوف حوثي على إحدى القرى الحدودية بجازان

جازان (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان، نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر (3) مركبات مدنية، وإصابة (5) مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
لية الطواقي زعلوا عشان نادي الشباب و البلطان رجال يحترمون الأندية فهمت إلا ناديك
الزعيم العالمي من الميدان وليس من خلف الكواليس
شويه عبيد تغالطوا على بعض، لكن حبيت اقولك ياالعويران ياليتك وجهت كلامك لنادي الفقر الذي اذلك واذل فريقك مرات ومرات لكنك اجبن واحقر من ان ترد عليهم وتدافع عن نفسك وعن فريقك الأغبر...
ابراهيم ناصر
والله ماعندك سالفه يا عويران تبي ظهور على الساحه بس
الدب الازرق
على باله انه يحب الشباب يارجال انت فقراوي متعصب أين أنت ما سمعن لك حس يوم الكمخه رئيس الفقر يهين الشباب
ابوعلي
وش بكم زعلتم يابني زعيق كل هذا علشان مزماركم الهراج

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