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خصخصة 13 وزارة خلال عامين بينهم الصحة والتعليم

Time منذ ساعة
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خصخصة 13 وزارة خلال عامين بينهم الصحة والتعليم

الرياض (صدى):
أشارت لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص المعدلة، إلى أسماء 38 جهة حكومية سيتم خصخصتها في المملكة خلال العامين المقبلين.

وضمت الجهات الحكومية المقرر تخصيصها 13 وزارة ممثلة في:" البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإعلام، والرياضة ".

وتحتوي القائمة على " مؤسسة تحلية المياه المالحة، ومؤسسة الري، ومؤسسة الحبوب، ومركز إدارة النفايات، ومركز الأرصاد، ومركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومركز تنمية الحياة الفطرية، ومركز الرقابة على الالتزام البيئي، وشركة المياه الوطنية، وهيئة الطيران المدني، وهيئة النقل، وهيئة الموانئ، ومؤسسة الخطوط الجوية، ومؤسسة الخطوط الحديدية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "، بحسب " عكاظ ".

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
لية الطواقي زعلوا عشان نادي الشباب و البلطان رجال يحترمون الأندية فهمت إلا ناديك
الزعيم العالمي من الميدان وليس من خلف الكواليس
شويه عبيد تغالطوا على بعض، لكن حبيت اقولك ياالعويران ياليتك وجهت كلامك لنادي الفقر الذي اذلك واذل فريقك مرات ومرات لكنك اجبن واحقر من ان ترد عليهم وتدافع عن نفسك وعن فريقك الأغبر...
ابراهيم ناصر
والله ماعندك سالفه يا عويران تبي ظهور على الساحه بس
الدب الازرق
على باله انه يحب الشباب يارجال انت فقراوي متعصب أين أنت ما سمعن لك حس يوم الكمخه رئيس الفقر يهين الشباب
ابوعلي
وش بكم زعلتم يابني زعيق كل هذا علشان مزماركم الهراج

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