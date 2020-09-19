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إحباط محاولة لتسميم ترامب

Time منذ 32 دقيقة
Views 1543
إحباط محاولة لتسميم ترامب

واشنطن (صدى):
كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت " سي إن إن" إن سلطات إنفاذ القانون بالبيت الأبيض اعترضت في وقت سابق من هذا الأسبوع حزمة تحتوي على مادة الريسين السامة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب.

وتم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين، بعد أن جرى فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى البيت الأبيض، ثم جرى التأكد من وجود المادة السامة.

ومادة الريسين هي مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع، التي تم استخدامها من قبل في عدد من العمليات الإرهابية.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
لية الطواقي زعلوا عشان نادي الشباب و البلطان رجال يحترمون الأندية فهمت إلا ناديك
الزعيم العالمي من الميدان وليس من خلف الكواليس
شويه عبيد تغالطوا على بعض، لكن حبيت اقولك ياالعويران ياليتك وجهت كلامك لنادي الفقر الذي اذلك واذل فريقك مرات ومرات لكنك اجبن واحقر من ان ترد عليهم وتدافع عن نفسك وعن فريقك الأغبر...
ابراهيم ناصر
والله ماعندك سالفه يا عويران تبي ظهور على الساحه بس
الدب الازرق
على باله انه يحب الشباب يارجال انت فقراوي متعصب أين أنت ما سمعن لك حس يوم الكمخه رئيس الفقر يهين الشباب
ابوعلي
وش بكم زعلتم يابني زعيق كل هذا علشان مزماركم الهراج

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