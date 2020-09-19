إحباط محاولة لتسميم ترامب

واشنطن (صدى):
كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت " سي إن إن" إن سلطات إنفاذ القانون بالبيت الأبيض اعترضت في وقت سابق من هذا الأسبوع حزمة تحتوي على مادة الريسين السامة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب.
وتم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين، بعد أن جرى فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى البيت الأبيض، ثم جرى التأكد من وجود المادة السامة.
ومادة الريسين هي مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع، التي تم استخدامها من قبل في عدد من العمليات الإرهابية.