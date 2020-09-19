الموافقة على تغيير فندق الهلال بعد إصابة لاعبيه بـ "كورونا"

طلال الغامدي (صدى):
أعلن اتحاد الكرة الاسيوي عن الموافقة على طلب الهلال بشأن نقل مقر بعثة الفريق حالياً، إلى آخر، بعد تعدد الإصابات بين عناصر الأزرق بفيروس كورونا المستجد، خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا 2020.
وكانت التقارير الطبية أكدت على أهمية إقامة اللاعبين في مقر سكن جديد يشتمل على وسائل تهوية كافية، وأكبر في مساحته من الفندق الحالي، وأقل كثافة للسكان، يعد حل أفضل للفريق في الأوضاع الراهنة.
وضمت قائمة عناصر الهلال المعزولين حالياً، سلمان الفرج، ومحمد البريك، وعبدالله الجدعاني، وصالح الشهري، ومحمد الواكد، ونواف العابد، ونواف الغامدي، وحمد العبدان، وياسر الشهراني، وعبدالله الحافظ، وسيباستيان جيوفينكو، وسالم الدوسري.